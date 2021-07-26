Adana'da kadına şiddet: Enes K., kendisinden ayrılmak isteyen Fikriye F.'yi elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

Adana’da 44 yaşındaki Fikriye F., kendisini aldattığı için ayrılmak istediği, dini nikahla birlikte yaşadığı Enes K. tarafından elektrik süpürgesi sapıyla darp edildi. Evdeki eşyalara da bıçakla zarar veren Enes K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Fikriye F., "Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak" dedi.

İlk eşinden anlaşmalı olarak boşanan 2 çocuk annesi Fikriye F. (44), yaklaşık 1 buçuk sene önce müzisyen Enes K. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, Enes K., 1 sene sonra Fikriye F. ile sürekli tartışmaya ve zaman zaman şiddet uygulamaya başladı.

17 Temmuz Cumartesi günü Enes K. akşam 18.00 saatlerinde eve geldi ve Fikriye F.'ye, “Ben bu gece çalışacağım. Mersin’e gidiyorum” dedi. Enes K.'dan 3-4 saat haber alamayan Fikriye F., iş arkadaşlarını arayıp durumunu sordu. İş yerinden ise "Enes bugün akşam çalışmadı" yanıtını aldı. Telaşla Enes K.'yı arayan Fikriye F.’nin bu sırada cep telefonuna bir kadından eşinin fotoğrafı geldi.

Elektrik süpürgesi sapıyla dövdü

Gece geç saatte eve alkollü gelen Enes K. ile Fikriye F. arasında tartışma çıktı. Enes K., Fikriye F.'yi elektrik süpürgesinin sapıyla dövüp, kolunu ve yüzünü ısırıp boynunu sıktı. Fikriye F.'yi evin bir odasına kilitleyen Enes K., Fikriye F.'nin cep telefonunu da alıp uyudu.

Sabah ise Enes K., hiçbir şey olmamış gibi Fikriye F.'yi Mersin’e tatile götürmeyi teklif etti. Sahilde kolayca kaçabileceğini düşünen Fikriye F. ise bu teklifi kabul etti. Çift Mersin’e gittiklerinde ise Fikriye F. Enes K.'nın telefonunu karıştırırken kendisini aldattığını öğrendi. Fikriye F., bunun üzerine Adana’ya arkadaşının yanına sığındı.

"Evimde hapis hayatı yaşıyorum"

Geçen salı günü ise Enes K., Fikriye F.'yi arayıp, “Eve çilingir ile girdim. Bütün eşyaları bıçakla parçaladım. Televizyonu attım. Kıyafetlerini de aldım, yakacağım” dedi. Durumu polise bildiren Fikriye F., Yüreğir Devlet Hastanesi’ne de giderek darp raporu aldı. Enes K. hakkında uzaklaştırma kararı alan Fikriye F., "Bana bu şekilde zarar veriyor. Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak. Benim evim delik deşik olmuş durumda şu anda. Ben şu anda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o insan beni aldattığı kadınla geziyor. Aldattığı kadın da bana sürekli yazıyor. Benim ailemi de şu anda tehdit ediyor” diye konuştu. (İHA)