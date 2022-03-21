Adana’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Fadime K, boşanma aşamasındaki kocası Fahri K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime K, evine yaklaştığı sırada sokakta boşanma aşamasında oldukları öğrenilen kocası Fahri K. ile karşılaştı.

Fahri K, yanındaki pompalı tüfekle eşini vurarak olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Fadime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan Fahri K'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Fadime K'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtildi.