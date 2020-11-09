Adana’da IŞİD operasyonu: Şüphelilerin milletvekilleri ve bazı bürokratları kaçırmayı planladıkları iddia edildi

Adana’da IŞİD’le bağlantılı oldukları iddia edilen biri kadın 19 kişi gözaltına alındı. Daha önce örgüt adına şiddet eylemlerine katıldıkları tespit edilen şüphelilerin, sansasyon yaratmak için milletvekilleri, bürokratlar ve adliye mensuplarını kaçırmayı planladıkları iddia edildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda ruhsatsız silah, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanların çözümünde IŞİD’in İncirlik’teki ABD üssüne saldırı planı yaptığı belirlendi. Ayrıca IŞİD’in bölgede tanınmış siyasi, iş insanı, savcı, bürokratlara yönelik suikast ve kaçırma hazırlığında olduğu kaydedildi.

İstanbul’da da 11 ilçede terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon yapıldı. Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri, sokak üzerinde önlem aldı.

Operasyon kapsamında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Adreste 1 kişi gözaltına alındı.