Adana'da IŞİD operasyonu: 19 gözaltı

Adana'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Operasyonda, yaklaşık 500 gr. patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerin; milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi." denildi.