Adana'da hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış 2 ton tavuk eti ele geçirildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Adana'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan iki ton sağlıksız tavuk eti imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir tesise baskın gerçekleştirdi.

Tesiste, yılbaşı için piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, hijyenik olmayan ortamda sağlıksız halde parçalanıp depolanmış iki ton tavuk eti ele geçirildi.

Tavuk etleri imha edildi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan tesis mühürlendi.