Adana'da eşi tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana’da eşi tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırılırken eşi de polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65038 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D.O, ismi öğrenilemeyen kocası tarafından evlerinin içerisinde darp edildi. Yardım çığlıkları atan D.O’nun sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen D.O’yu eşinden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen koca polis tarafından gözaltına alındı. Darp edildiği için yaralanan D.O. ise sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.