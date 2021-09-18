Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası; gelinin ağabeyi 6 kişiyi pompalı tüfekle vurdu!

Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokakta yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, gelinin ağabeyi Ş.M. pompalı tüfekle etrafa ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçarken, polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)