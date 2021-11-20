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Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2021 00:40

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.

Altı Ocak Mahallesi’nde bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.A. (12), M.K. (20), M.A. (20), Ç.A. (18), İ.D. (17), O.A. (25), A.K. (23), K.A. (19), M.E.K. (19) ve F.A. (14) silahla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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