Adana'da bir kebapçı, restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı

Adana’da bir kebapçı, restoranlarda oturarak yemek yemenin serbest olması haberini havai fişek gösterisi ve 35 metrelik kebapla kutladı. Kebapçı daha sonra kebabı vatandaşlara ve görev başındaki polislere dağıttı.

Çalışanlarıyla birlikte restoranının önünde 35 metrelik kebap yapan Yaşar Aydın, daha sonra da bu kebabı hem Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine hem de görev başındaki polis memurlarına dağıttı.

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Müşterilere hizmet etmeyi özlediklerini anlatan Yaşar Aydın, “Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Ülkemiz çok kötü bir dönemden geçti ama inşallah daha iyiye gideceğiz. Biz de sevindik ve bu sevincimizi sizlerle, personelimizle havai fişek ve 35 metrelik boru kebapla kutladık. Bu boru kebabını da bizim güvenliğimiz için noktalarda bekleyen polislere paket olarak dağıttık. Havai fişek patlattık, temizliğimizi yaptık ve sabaha hazırız” diye konuştu.



Herkesin Adana Kebap’ını özlediğini belirten Aydın, “Yazanlar, özleyenler çoktu. Paket işi bizim için değildi. Paket bize hiç uymadı. Et sıcak yenir. Yine de sabrettik ve bugünlere geldik. İnşallah bir daha yaşamayız” dedi.