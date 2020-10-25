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Adana'da aile arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü

25 Ekim 2020 18:54

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan çiftçi Aydın Savcun (37), ağaç kesme yüzünden tartıştığı amcası Hilmi Savcun (64) ile amcasının oğlu Mustafa Savcun'u (34) tabancayla öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.

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