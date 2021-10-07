Adana'da 5 kez orman yakan kişi suçüstü yakalandı

Adana'da 2 haftada 5 farklı bölgede orman yangını çıkardığı tespit edilen Ali K. (21), güvenlik güçleri tarafından suçüstü yakalandı. Tartıştığı ailesine kızgınlığı nedeniyle benzin ve kibritle yangınlar çıkardığını ifade eden Ali K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda 29-30 Eylül ve 3 Ekim’de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle inceleme başlattı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, 350 saatlik görüntüleri inceledikten sonra motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.

Motosikletinde 620 Euro çıktı

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz pusuda bekleyerek, 4 Ekim’de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin Ali K. olduğu belirlendi. Ali K.’nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 Euro ile bir miktar TL, içerisinde benzin bulunan pet şişe ve kibrit ele geçirdi. Bu sırada, Ali K.'nin çıkardığı yangın da 1 helikopter ve 2 arazöz tarafından söndürüldü.

Ailesine kızgınlığından yapmış

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali K., bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi. 24 Eylül ve 4 Ekim’deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Ali K., diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü. Ancak yangınların çıktığı günlerde güvenlik kamerası görüntülerinden Ali K.'nin bölgede olduğu tespit edildi.

Ali K., evde kalmadığı için birikimi olan paralarını da motosikletinin bagajında sakladığını öne sürdü. Terör bağlantısından şüphelenilen Ali K.’nin herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığı, geçmişte bir akaryakıt istasyonunda saha elemanı olarak çalıştığı, çeşitli restoranlarda da komilik yaptığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.