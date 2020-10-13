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Adana'da 39 bin hektar alan maden sahası yapılmak için ihaleye çıkarıldı

13 Ekim 2020 13:16

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da yaklaşık 39 bin hektar alanın maden sahası yapılmak için ihaleye çıktığını belirterek, "Bu yanlıştan dönülmeli, ihale iptal edilmelidir" dedi.

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