Adana cezaevi yangınında 13 yaşındaki çocuğun 93 yıl hapsi isteniyor

Adana Kürkçüler Cezaevi çocuk koğuşunda çıkan yangın davasının ilk duruşması yarın görülecek. 13 yaşındaki bir çocuğun “kasten adam öldürmek” suçundan 93 yıla kadar hapsi isteniyor.

18 Ocak’ta Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çocuk koğuşunda ‘rehabilitasyon’ olarak adlandırılan hücre cezasına çarptırılan çocuklar yangın çıkardı. 6 çocuğun bulunduğu ‘rehabilitasyon’ bölümünde çıkan yangın nedeniyle Muhammet Erdoğan (17), Ferhat Kaya (17) ve Mehmet Altunhan yaşamını yitirdi.

Tuğba Özer’in İleri Haber’de yer alan haberine göre, yangın çıkan koğuşta bulunan R.K. isimli çocuk hakkında “kasten öldürme, kasten yaralama ve kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla dava açıldı. R.K. 93 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu’ndan avukat Tugay Bek, “Çocuklar o koğuştan, rehabilitasyon bölümünden ve genel olarak cezaevinden kurtulmak, ‘burası olmasın da neresi olursa olsun' düşüncesiyle yangını çıkarmışlar” diye konuştu.

Bilirkişi Raporu: Memurların ihmali yok

İddianamede de yer verilen 30 Ocak tarihli Bilirkişi Raporu’nda yangında cezaevi personelinin herhangi bir ihmalinin bulunmadığı, yangının koğuşta bulunan tutuklu çocuklar tarafından çıkarıldığı anlatıldı.

Yarın görülecek dava öncesinde avukat Tugay Bek 13 yaşındaki çocuk R.K. hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Çocukları bu intihar anlamına gelen eyleme iten nedenler tartışılmalı”

Kamu görevlilerine ilişkin soruşturma yürütülmemesine değinen Bek, “Her şeyden önce bu soruşturmada neden kamu görevlilerinin sorumluluğu tartışılmadı? Öncelikle bunun konuşulması lazım çünkü çocuklar 12 metre karelik bir yerde yangın çıkartıyorlar ve kapı kilitli. Bu intihar anlamına gelebilecek bir yangın. Çocukları yangın çıkarmaya iten, yani intihar anlamına gelecek bu eylemi yapmaya itenin ne olduğunu tartışılması gerekir. Bunun sorgulanması gerekir. Onun dışında cezaevinde herhangi bir sebeple yangın çıktığında cezaevi idaresinin gerekli tedbirleri alıp almadığı hususunun da tartışılması gerekirken bu yönde de bir tartışma yürütülmemiş. En nihayetinde bu çocuk hakkında dava açılmış. Dava açılan çocuk da koğuşun en küçük çocuğu” diye konuştu.

“Çocuk odaklı bakılmamış”

İddianameye ilişkin değerlendirmelerine devam eden Bek, idarenin sorumluluğunun üstünün örtüldüğünü belirterek, “Bu çocuk yapmıştır, yapmamıştır meselesi üzerinden bir tartışma yürütmüyoruz. Soruşturmada idarenin sorumluluğu örtülmeye çalışılmış, cumhuriyet sacısı daha çok meseleye bu açıdan yaklaşmış görülüyor. Çocuk odaklı bakılmamış. Çocuklar neden cezaevinde? Bunun tartışılması başlı başın yürütülmeli.

Çocuklar rehabilitasyon denilen bir bölümde tutuluyor ama rehabilitasyon denilen yer bir nevi hücre. Bir cezalandırma bölümü. Bu çocuklar neden rehabilitasyondaymış ne kadar orada bekletilmiş o da açık değil. Cumhuriyet savcısı şunu araştırmalıydı peki ne olmuş cezaevinde de bu çocukların kurtulmak istediği. Başka bir cezaevinden farklı ne tür bir muamele uygulanmaktaymış? Bu araştırılmamış”dedi.

“Şiddete maruz kalmışlar”

Bek, çocuklarla yangından birkaç gün sonra görüşebildiklerini ve çocukların maruz kaldığı şiddeti anlattıklarını iddia ederek “Çok ürkmüş ve korkmuşlardı. Biraz sorduğumuzda şiddete maruz kaldıklarını gizlemedi çocuklar. Bu görüşmeden dolayı da hakkımızda savcılık disiplin soruşturması başlattı” dedi.

İki ayda iki yangın

25 Mart’ta Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ikinci bir yangın daha çıkmış ve bu yangının da çocuklar tarafından başlatıldığı belirtilmişti.