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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanan haciz kararı kaldırıldı

02 Ekim 2020 11:23

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle uygulanan makam haczi yargıdan döndü. Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın makam koltuğu ve masası Belediye'ye iade edildi.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi makam eşyalarının, MHP’li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminden kalan müteahhit borcu nedeniyle haczedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine ilişkin emsal yargı kararı gösterilerek iptal edildi.
 
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Adana Büyükşehir Belediyesi makam odası eşyaları 2 ay 20 gün önce, önceki belediye döneminden kalan bir borç nedeniyle haczedilmişti. Haciz işlemi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Hukuk Bürosu, söz konusu eşyaların kamu hizmetinde kullanıldığı gerekçesiyle Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikâyette bulunmuştu. Şikâyeti değerlendiren mahkeme, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı göstererek haciz kararını kaldırdı.

Mahkeme kararı gereği yedieminde bekletilen makam odası eşyaları, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne iade edildi.

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