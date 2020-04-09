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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden dar gelirlilere destek paketi

09 Nisan 2020 11:43

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğunluğu günlük yevmiyeli işlerde çalışanlar olmak üzere iş yerleri kapanan dar gelirli emekçi kesimlere destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes'in haberine göre; Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Başta berber, tamirci, kebapçı kalfası, çırağı, tarım işçisi gibi günlük kazanıp, günlük yiyen insanlarımızın geçimlerine yardımcı olmak amacıyla 10 bin kişiye 400’er TL yardımda bulunacağız.

Bu yardımlarla ilgili başvuru şartlarını birkaç güne kadar açıklayacağız ve yardımlara başlayacağız. Ayrıca gıda destek kolileri yardımımızda 65 yaş sınırını kaldırdık.

65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlara her türlü yardımı yapıyorduk. Ancak şimdi 65 yaşın altında olan çok sayıda insanımızda evinde yemek pişiremeyecek noktaya geldi.

Bu yardımları herhangi bir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkese yapacağız. Ayrıca dolmuş ve halk otobüsçü esnafımıza katkı için dolmuşlara günlük 10 litre, halk otobüslerine ise günlük 15 TL mazot desteği vermeye başladık." 

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