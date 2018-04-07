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Adana Büyükşehir Belediyesi: Bunun sadece karada yasak olduğunu sanan çılgın Adanalılar var, kanalda da yasak

"Kanalda gondol çok klişe Adanalı klişeleri sevmez"

07 Nisan 2018 16:35

Adana'da kanalda ilerleyen bir at arabasının görüntülerine Adana Büyükşehir Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, paylaşıma konu olan olay kadar dikkat çekti. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de "mention"landığı Twitter mesajında "Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!" denildi.

Kısa sürede yayılan bu mesaja yanıtlar da gecikmedi. İşte bazı mesajlar:

- Daha sıcaklar tam anlamıyla başlamadı, ileriki günlerdeki yaratıcı fikirleri hiç düşünemiyorum.

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