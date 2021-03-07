Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'eşitlik' vurgusu: Bu yolda kadınlarımızla omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin, “Türkiye’de kadınların iş hayatında, karar alma mekanizmalarında, hayata dair her alanda erkeklerle eşit oranda yer alır hale geldiğinde, ülkenin gelişmişlik seviyesi de aynı oranda yükselecek” dedi.

Öte yandan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Adana için emek harcayan kadın belediye çalışanlarının idare izinli sayılacağını ve Adanalı kadınların çocuklarıyla birlikte belediye otobüslerinden ve metrodan ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesinde pozitif ayrımcılığın önemini vurgulayan Zeydan Karalar, “Türkiye’de kadınların iş hayatında, karar alma mekanizmalarında, hayata dair her alanda erkeklerle eşit oranda yer alır hale geldiğinde, ülkenin gelişmişlik seviyesi de aynı oranda yükselecek” dedi.

"Kadınlara fırsat eşitliği tanınmalı"

Toplumun kadın erkek eşitliği konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için Cumhuriyet kazanımlarının korunmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Ülkemizde kadınlarımızın hayatın her alanında var olabilmesi, yükselebilmesi için onlara fırsat eşitliği tanınmalı. Aksi halde gelişmemiz, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün olmaz. Kadınlarımıza iş dünyasında, akademik alanda, sivil toplum kuruluşlarında, karar alma mekanizmalarında ve sosyal hayatta olabildiğince yer vermeliyiz. Aydınlık yarınlar istiyorsak bunu başarmalıyız.

"Omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olacağı, kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddetin son bulacağı bir toplum yapısı oluşturulana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten Karalar, “Bu yolda kadınlarımızla omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Adana için emek harcayan kadın belediye çalışanlarının idare izinli sayılacağını ve Adanalı kadınların çocuklarıyla birlikte belediye otobüslerinden ve metrodan ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.