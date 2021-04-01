Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan dolarla borçlanma tepkisi: 2 yılda 720 milyon ödedik ama borç eksilmek bir yana, arttı!

Dolar kurundaki artışın, dövizle borçlanan kamu kurumlarının üzerinde yarattığı yüke örnek Adana'dan geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, dolarla borçlanmanın acı reçetesini kentte 1996 yılında yapımına başlanan ve 2010 yılında tek hat olarak hizmete açılan metro projesi örneğiyle anlattı. Karalar, “Metro borcu için her ay 30-35 milyon TL ödedik. Buna rağmen borcumuz arttı. Bu parayla Adana’ya büyük hizmetler yapabilirdik” dedi.

Sözcü’den Mehmet Serbes’in haberine göre, Karalar, şöyle konuştu:

“Metro borcunun dövize endeksli bölümü 36 milyon dolardı ve şu anda bu dolara endeksli borç 20 milyon dolara indi. Büyükşehir'in metro borcuna hem kur, hem faiz yükü ekleniyor. Örneğin 31 Mart 2019'da dolar 5 lira 63 kuruşken, bugün kur 8 lira 33 kuruş. Arada dolar başına 3 TL'lik bir fark var. Dolar arttıkça bu bize ek yük oluyor. İki yıldır ayda 30-35 milyon TL metro borcu için kesinti yapılıyor. Her ay belediye olarak bu borcu ödüyoruz. İki yılda 720 milyon ödedik. Buna rağmen iki yıl önce ben görevi devraldığımda 1 milyar 271 milyon lira olan borç eksilmek bir yana 1 milyar 300 milyon lira oldu. Biz bu parayla metronun ikinci etabını bitirir, ikinciye bile başlayabilirdik.”

Karalar, “Her ay 60 milyon borç ödüyoruz. Bunlar hep önceki dönemlerden kalan borçlar, yani biz yapmadığımız borçları ödüyoruz. Yılda 720 milyon eder. Halbuki bu parayla Adana'ya çok büyük hizmetler yapabilirdik. Yine de gelirlerimizi 60 milyon TL arttırdık. Borcumuz azalmadı ama arttırdığımız gelirlerle bu harcamaları yapabildik” dedi.