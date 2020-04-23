Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Bana parasız dağıtamazsın dediler, 5 kuruşa ekmek dağıttım

Halka bedava ekmek dağıtımı yapmasını yasaklamasını nasıl aştıklarını anlatan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım" dedi.

Belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasına yasaklama getirilmesi ve devamında AKP'li Mahir Ünal'ın getirilen yasaklamayı "paralel yapı" ithamıyla savunmasının yankıları sürüyor.



Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeği 5 kuruşa satarak yasağı aştı.

"Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkisini anlamak mümkün değil"

Konuk olduğu programda "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil" diyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. İlerde gıda sıkıntısı çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

"12 bin çiftçiye destek olacağız"

Açıklamasının devamında tarıma destek verdiklerini belirten Karalar, "Şu anda Adana'da tüm alanların ekilebilir hale gelmesi için Adana Belediyesi büyük gayret sarf ediyor.



Biz 12 bin çiftçiye destek olacağız. Ve şu anda Mersin ve Adana, tarım çiftçilerine biz tarım kenti kurmayı düşünüyoruz. Bunlar Zeydan Karalar'a mı yarayacak? Bütün milletimize yarayacak" şeklinde konuştu.