Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: Maaşları zamanında ödemeye başladık

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeyi 4.5 milyar liralık borç ve aylık 60 milyon lira açıkla devraldıklarını söyleyerek, "İlk iş olarak mali rehabilitasyon gerçekleştirdiklerdik. Maaşları zamanında ödemeye başladık" dedi.

Dünya Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Gülsüm Erdem Emen’in haberine göre, Karalar, Adana’nın ‘bereket ve zenginlikle’ anıldığı eski günlerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. Bunu yaparken halkçı ve sosyal demokrat kimliğinden de taviz vermeyeceğini ifade eden Karalar, Adana’nın önceliklerinin makyaj niteliğindeki üstyapı projelerinden önce; temiz içme suyu, kanalizasyon, yol ve arıtma gibi temel projeler olduğunu vurguladı.

Meclis ihalelerinin canlı yayınlanmasına ilişkin, "Belediyecilikte şeffaf yönetim anlayışı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantıları ve ASKİ ihaleleri, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak, halkın parasının nerelere nasıl harcandığına dair şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamuoyuna bilgi aktarılıyor. Amaç şeffaflığı sağlamak. Bunun Türkçesi şu: Adanalı kuruşunun hesabını bilecek. Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak." ifadesini kullandı.