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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Otobüsler fiyatlarında zam yapmak zorunda kaldık, özür dileriz

07 Eylül 2020 22:57

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1 tam bilete yüzde 28,5 öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıkladı ve özür diledi.

Karalar, otobüslerde son fiyat ‘ayarlaması’nın 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, “O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı” dedi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Karalar, “Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeni tarifeye göre tam bilet fiyatı, 2 lira 90 kuruş, öğretmen 2 lira 40 kuruş olurken öğrenciler 1 lira 50 kuruştan otobüslere binebilecek.

 

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