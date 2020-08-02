Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’da ‘İstanbul Sözleşmesi’ paylaşımı: Biz 38 yıl önce imza attık

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadına yönelik şiddete karşı ve İstanbul Sözleşmesi’nde destek amacıyla kullanılan ‘#ChallengeAccepted’ akımına katıldı.

Eşiyle birlikte dans ettikleri bir fotoğraf karesini siyah-beyaz filtre ile paylaşan Karalar, “Biz İstanbul Sözleşmesi’nin altına 38 yıl önce imza attık. Türkiye’de iyiliğin, sevginin, anlayışın parti ayrımı olmaz. Adana'mın ve ülkemin tüm bireylerini, şiddete karşı durmaya ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyorum.” ifadesini kullandı.

"#ChallengeAccepted" akımı nedir?

Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olarak akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü.

Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete ve İstanbul Sözleşmesi’nde çekilme tartışmalarına bir tepki olarak sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.