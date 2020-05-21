Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Artık esnaf da erzak kolisi talep ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Salgınla ekonomik mücadele vermek zorundayız. Kimler bizden erzak kolisi talep ediyor, hiç aklınıza gelmez” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuşan Karalar, "Yıllar yılı çalışan esnafın iş yeri 3 ay kapalı kalınca geçinemiyor. Salgından önce yoksulluğu işsiz, dar gelirli çevrelerde yaşardık. Şimdi esnaf da erzak kolisi talep ediyor. Yardım listesine ismini yazdırmaya mecbur kalıyor. Ne kadar utandıklarını biliyorum.” diye konuştu.

Karalar, belediyenin ayda 100 bin erzak kolisi ve 10 bin haneye 400'er TL nakit yardımı dağıttığı bilgisini paylaştı.

“Belediyenin tek görevi maaş ödemek değil” diyen Karalar, "Mahalle ve köylerimizin en az 3'te 1'inde temiz suya erişim yok. Salgınla birlikte ASKİ'nin tahsilatı düştü, kullanım yüzde 20 oranında artmış olsa da, yıl sonuna kadar 2 milyar TL tutarında altyapı yatırımı yapacağız. 1.6 milyar TL'ye verilen Yedigöze Barajı ihalesini 300 milyon TL'ye indirdik.” ifadesini kullandı.

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