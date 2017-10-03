Adana bu kez Lezzet Festivali ile renklenecek

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- KARNAVAL ve festival kenti olarak öne çıkan kebabın başkenti Adana\'da, bu kez de 6-8 Ekim tarihlerinde \'Lezzet Festivali\' düzenlenecek.

Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, Kebap Festivali ve Rock Festivali ile anılan Adana\'da, \'Lezzet Festivali\' heyecanı yaşanıyor. Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında gerçekleştirilecek festivalde, Adana Kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de katılımcılara sunulacak.

Merkez Park içerisinde hazırlanan geniş bir alanda Adana lezzetleri görücüye çıkacak. Alanda kurulacak 100\'den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıtacak. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. \'Hasat turizmi\' ile de farklı bir içeriğe sahip olacak etkinlikte özel bir program hazırlandı. Türkiye\'nin dört bir yanından gelip etkinliğe katılacaklar, narenciye ve pamuğun hasadı deneyimi yaşayacak. Konserlerle renklenecek festivalde, şehir dışından gelenler yöreye özgü lezzetlerin yaşatıldığı bölgelere geziye götürülecek.

VALİ DEMİRTAŞ\'TAN ÇAĞRI

Herkesi festivale çağıran Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şunları kaydetti:

\"Festival kapılarını 6 Ekim\'de açıyor. Tüm vatandaşlarımızla Adana\'nın lezzetlerini paylaşacağız. Hem Adana\'daki hem de başka yerlerdeki herkesi festivalimize davet ediyorum. Lezzet denilince akla gelen çok sayıda gurme ve işinde fark yaratan isim de festivalimizde olacak. Kebabıyla, şalgamıyla tüm lezzetlerimizin tadılmasını istiyoruz. Adana film ve tiyatro festivalinden Portakal Çiçeği Karnavalı\'na dek çok sayıda önemli etkinliğe imza atıyor. Bu etkinliklerimizin amacı Adana\'yı daha çok tanıtmak. Kültür ve sanatın yanı sıra yemek kültürü de çok önemli yer tutuyor. Gelen herkes Adana Kebabını Adana\'da yiyecek, şalgamını Adana\'da içecek. Bu özel lezzetlerin kendi yerinde tadılmasını istiyoruz. Bu etkinliklerimiz inşallah hep devam edecek.\"



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