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Adana Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında belediye bürokratları ile müteahhitlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin düzenlediği ve belediyeye yönelik operasyonların 4. dalgası olarak değerlendirilen operasyon sabah saatlerinde başladı.


Operasyon kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Zihni Aldırmaz'ın yeğeni müteahhit Cengiz Dinçer, ASKİ Genel Müdür Vekili Kadir Küreksiz ve Belediye Ekmek Fabrikaları Müdürü ile bürokratlar ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Evlerinde gözaltına alınanlar, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın 23 ay önce görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Başkan Durak ile Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve çok sayıda bürokrat ve belediye çalışanı tutuklanmıştı. 4. dalga operasyonun ise, tutuklu bir belediye bürokratının ifadelerinin ardından düzenlendiği belirtiliyor.


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