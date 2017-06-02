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Adana Belediye Başkanı’na hâkim ve savcıya hakaretten 75 bin lira ceza

Hüseyin Sözlü'ye 5 yıl hapis cezası verilmişti

02 Haziran 2017 21:23

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'ye, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılandığı davada da başsavcı ve mahkeme başkanına hakaretten 75 bin 600 lira para cezası verildi.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Mahkeme Başkanı Eray Doğan'a yönelik sözleri üzerine 'hakaret ve iftira' suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulunulan Sözlü katılmadı. Avukatları, "Eleştiri sınırları içinde kalmıştır. Kasıt yoktur" dedi.

Mahkeme, Sözlü'yü, Başsavcı Yeldan ve Doğan'a yönelik 'kamu görevlilerine hakaret' suçundan 37 bin 800'er liradan 75 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı. 'İftira' suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

5 yıl hapis cezası verilmişti

Hüseyin Sözlü, daha önce başkanı olduğu Ceyhan Belediyesi'ndeki yol yapım işleri ile ilgili olarak 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 belediye çalışanı ve firma yetkilisi ile birlikte 'Edimin İfasına Fesat Karıştırmak'  suçundan 5 sanık ile birlikte 5'er yıl hapis cezasına çaptırıldı. Karar temyizde bekliyor.

 

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