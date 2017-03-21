Adana Başsavcılığı, 'GDO'lu ekmek' iddiası hakkında soruşturma başlattı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ekmeğe GDO’lu soya katkılı madde karıştırılması iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Adana'da ekmek katkı maddesinde GDO'lu soya çıkmasının ardından, kentteki fırın, market, ekmek fabrikası ve pastanelerin tamamına yakınından numuneler alınmıştı. Numune sonuçlarının 3-4 gün içinde çıkacağını belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, "İddia edildiği gibi bir sonuç çıkarsa bakanlığımızın mevzuatları gereği cezai yaptırımlar ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" demişti.