Adana Barosu: Yargı dahil herkes Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorunda

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasını eleştirdi. "Adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz" diyen Küçük, "Bu karar, tüm tartışmaları sonlandırmıştır. Karara hemen uyulması ve gereğinin hemen yerine getirilmesi şarttır. Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığı biliniyor. Mahkemelerin açıkça anayasaya aykırı hareket ettiği bir ülkenin hukuk devleti olduğunu ifade etmek mümkün değil. Anayasa ayaklar altına alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salı günü Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını reddetmesi hakkında yaptığı açıklamada, “Milletin oylarıyla seçilen Enis Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir. Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; tüm kurumları halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.

Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı veren ve ihlalin ortadan kaldırılmasını isteyen Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasına dair açıklama yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, açık yasal düzenlemelere ve Anayasa hükmüne rağmen kararı tanımamasının kabul edilemez olduğunu belirten Küçük, “Bu karar seçme ve seçilme hakkına dair Anayasanın ve 'yargının yorumlarını' seçilmenin, milletvekili olmanın ve dokunulmazlıkların 'ağır ceza mahkemeleri' tarafından özgürlükler aleyhine istisnai düzenlemeyi genel hüküm gibi hukuka aykırı olarak nasıl yorumlandığını gösteren karardır. Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne göre; Enis Berberoğlu’nun Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir” dedi.

"Karara uyulmalı ve gereği yerine getirilmeli"

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının, Enis Berberoğlu'nun şu anda Meclis'te görev yapan her milletvekili kadar milletvekili olduğunu, dokunulmazlığı olduğunu ve görevine devam etmesi gerektiğini açıkça tescil ettiğinin altını çizen Küçük, “Bu karar, tüm tartışmaları sonlandırmıştır. Karara hemen uyulması ve gereğinin hemen yerine getirilmesi şarttır. Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığı biliniyor. Mahkemelerin açıkça anayasaya aykırı hareket ettiği bir ülkenin hukuk devleti olduğunu ifade etmek mümkün değil. Anayasa ayaklar altına alınmaktadır. Milletin oylarıyla seçilen Enis Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir. Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; tüm kurumları halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet bir gün her kese lazım olacaktır” dedi.