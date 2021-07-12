Adana Barosu başkanlık seçimini Semih Gökayaz kazandı

Adana Barosu'nun 31'inci Dönem Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi Demokrat Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Semih Gökayaz kazandı.
Adana Barosu'nun 31'inci Dönem Olağan Genel Kurulu seçimleri dün (11 Temmuz) Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonu'nda gerçekleştirildi.
3 listenin yarıştığı seçimlerde, Adana Baro Başkanlığına Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Ümit Büyükdağ, Demokrat Avukat Grubu'nun adayı Semih Gökayaz ve Osman Olcay'ın girdiği seçimi Demokrat Avukatlar Grubu kazandı.
İl Seçim Kurulu tarafından yapılan oy sayma işlemi sonucu 1006 oy Av. Semih Gökayaz, Adana Baro Başkanı seçildi. Av. Osman Olcay 831, Av. Ümit Büyükdağ ise 317 oy aldı.
Av. Semih Gökayaz, sonuçların alınmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm meslektaşlarına teşekkür etti.
Yeni yönetim şu şekilde oluştu
Başkan
Avukat Semih GÖKAYAZ
Yönetim Kurulu
Av Miyesser ERSALAN ONENLİ
Av. İlker MENGÜ
Av. Nevzal ELÇİ
Av. Özcan DELİHASAN
Av. Gül YALÇIN ASLAN
Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN
Av. İlker GÜZEL
Av. V. Mert KUŞDEMİR
Av. Erkan ÇETİN
Av. Neval YURTDAS
Disiplin Kurulu
Av. Belgin ALPTEKİN TEL
Av. Filiz KAÇAN YATMAZ
Av. Gürler GAYDAN
Av. Utku KURT
A Özgü GÜLTEKİN KOÇAK
Denetleme Kurulu
Av. Emine YILMAZ AKBOZ
Av. Serkan KESEN
Av. Boray DİLİK
TBB Delegeleri
Av. Veli KÜÇÜK
Av. Sinem TANRISINATAPAN
Av. Kezbannur AKSU