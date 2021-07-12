Adana Barosu başkanlık seçimini Semih Gökayaz kazandı

Adana Barosu'nun 31'inci Dönem Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi Demokrat Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Semih Gökayaz kazandı.

Adana Barosu'nun 31'inci Dönem Olağan Genel Kurulu seçimleri dün (11 Temmuz) Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonu'nda gerçekleştirildi.

3 listenin yarıştığı seçimlerde, Adana Baro Başkanlığına Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Ümit Büyükdağ, Demokrat Avukat Grubu'nun adayı Semih Gökayaz ve Osman Olcay'ın girdiği seçimi Demokrat Avukatlar Grubu kazandı.

İl Seçim Kurulu tarafından yapılan oy sayma işlemi sonucu 1006 oy Av. Semih Gökayaz, Adana Baro Başkanı seçildi. Av. Osman Olcay 831, Av. Ümit Büyükdağ ise 317 oy aldı.

Av. Semih Gökayaz, sonuçların alınmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Yeni yönetim şu şekilde oluştu

Başkan

Avukat Semih GÖKAYAZ

Yönetim Kurulu

Av Miyesser ERSALAN ONENLİ

Av. İlker MENGÜ

Av. Nevzal ELÇİ

Av. Özcan DELİHASAN

Av. Gül YALÇIN ASLAN

Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Av. İlker GÜZEL

Av. V. Mert KUŞDEMİR

Av. Erkan ÇETİN

Av. Neval YURTDAS

Disiplin Kurulu

Av. Belgin ALPTEKİN TEL

Av. Filiz KAÇAN YATMAZ

Av. Gürler GAYDAN

Av. Utku KURT

A Özgü GÜLTEKİN KOÇAK

Denetleme Kurulu

Av. Emine YILMAZ AKBOZ

Av. Serkan KESEN

Av. Boray DİLİK

TBB Delegeleri

Av. Veli KÜÇÜK

Av. Sinem TANRISINATAPAN

Av. Kezbannur AKSU