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Spor

ADANA AT YARIŞLARI BAŞLADI ADANA (A.A)

02 Kasım 2010 18:27

-ADANA AT YARIŞLARI BAŞLADI ADANA (A.A) - 02.11.2010 - Yarışseverlerin büyük bir heyecanla beklediği ''Adana Sonbahar At Yarışları'' başladı. Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilen sezonun açılışına Adana Valisi İlhan Atış, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Behçet Homurlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, TSYD Adana Şube Başkanı Nihat Geven ile çok sayıda davetli katıldı. TJK Başkanı Homurlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm yarış camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Homurlu, hipodromların yarış yapılan yerler olmasının haricinde piknik alanları olarak da değerlendirildiğini belirterek, ''Halkımız buralara gelerek güzel vakitler geçirip, atları görme imkanı bulabilirler'' dedi. Adana'da gece koşularının yapılması amacıyla bir süre önce başlatılan çalışmaların devam ettiğini anlatan Homurlu, ''Adana Hipodromu'nun aydınlatılması için açtığımız ihale 9 Kasımda yapılacak'' diye konuştu. Daha sonra, TJK yetkilileri ve davetliler, altılı ganyanın birinci ayağını izledi. Bu arada, altılı ganyanın ikinci ayağında geleneksel ''Çukurova Üniversitesi Rektörlük Kupası'' koşusu da yapıldı. 25 yarış günü olarak yapılması planlanan Adana sezonunda yarışlar, salı, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenecek. 

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