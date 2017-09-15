Adana ASKİ – Agü Spor: 64 - 89

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Şeyhmuz Melek (xx), Tunca Evcil (xx), Cemil Uygül (xx)

ADANA ASKİ: Ceyda Sinan (x) 7, Ezgi Manlacı (x) 3, Lucie Melek Bouthors (xx) 11, Rana Derin (xxx) 21, Yağmur Sarı (x) 1, Öykü Taşkın (x) 7, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir (xx) 14.

AGÜ SPOR: Janset (x) 3, Dila Aşkın (xx) 8, Nilay Kartaltepe (xx) 5, Melis Gülcan (xxx) 17, Gülşah Duman (xx) 6, Halime Vural (xx) 10, Miljkovic (xx) 5, İlknur Yıldızhan (xx) 8, Page (xx) 8, Gizem Sezer (xx) 10, Marginean (xx) 7, Cansu Çolak (x) 2.

1’İNCİ PERİYOT: 17 – 28 (Agü Spor)

DEVRE: 32 – 58 (Agü Spor)

3’ÜNCÜ PERİYOT: 47 – 76 (Agü Spor)

ERCİYES Cup 2’inci gün son maçında turnuvanın ev sahibi Agü Spor, Adana ASKİ’yi 89-64’lük sonuçla mağlup etti.

Maça seri sayılar ile başlayan Agü Spor ilk periyodu 9 sayı farkla önde kapadı (17 - 28). İkinci periyoda rahat başlayan Kayseri takımı, Adana ASKİ karşısında çift haneli sayılara ulaştı. Farkı açan Agü Spor devreye 32 – 58 önde girdi. Üçüncü periyotta iki takımda sakin oynarken ev sahibi takım son periyoda 29 sayı farkla önde girdi. Dördüncü çeyrekte genç isimlerle mücadele eden Kayseri takımı maçı 89 – 64’lük sonuçla kazandı.

İLKNUR VE FİSYOTERAPİST ATALAY ÖZEN\'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Agü Sporlu sporcular ve teknik heyet karşılaşma sonrası İlknur Yıldızhan\'ın 22\'nci, kulüp fizyoterapisti Atalay Özen’in ise 43\'üncü doğum gününü kutladılar. Agü Gelişim sporcuları tarafından sahanın ortasına getirilen pastalar ikili tarafından birlikte üflendi. Basketbolcu ve fizyoterapisti ilk kutlayan sporcular oldu.

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