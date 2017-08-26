Adana, anız dumanı altında kaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA yasak olmasına rağmen mısır hasadı sonrası tarlalarda kalan anızın yakılması nedeniyle kent, duman altında kaldı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, anız yakan çiftçilere dekar başına 42- 250 lira arasında para cezası vermesine rağmen bunun önüne geçemiyor. Çiftçilerin bir bölümü, mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek için anız yakmaya devam ediyor. Kenti kaplayan sis ve duman, nefes almayı güçleştiriyor, trafikte görüşü azaltıyor.

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