'Adam öldürmek'ten aranırken, Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, \'adam öldürmek\' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan M.C. (34), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, \'adam öldürmek\' dahil çeşitli suçlardan aranan M.C.\'nin Aydın\'da olduğunu öğrendi. Türkmen Mahallesi Denizel Sokak\'taki eve cumartesi günü yapılan baskında, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası\'nca \'adam öldürmek\' suçundan aranan M.C. yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada \'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde kabul etmek ya da bulundurmak\' ile \'tehdit ve hakaret\' suçlarından da arandığı tespit edilen M.C., emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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