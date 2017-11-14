'Adam öldürmek' suçundan aranan firari yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da hakkında \'adam öldürmek\' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hüseyin Ö., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Samsun’da hakkında \'adam öldürmek\' suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hüseyin Ö. (46), İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Ö., adliyeye sevk edildi.
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