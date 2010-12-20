Adam olacak çocuk Messi

T24 - Geçtiğimiz yıl kendinden en çok söz ettiren, adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdıran yıldız futbolcu Lionel Andrés Messi'nin büyük yeteneği çocukluk günlerine dayanıyormuş. İşte Messi'nin 6 yaşında top peşinde koşarken çekilmiş videosu.





1987 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Messi, genç yaşına ve kısa profesyonel kariyerine rağmen günümüzün yıldız futbolcularından biri. Futbol oynamaya babasının antrenörlüğünü yaptığı Grandoli takımında henüz 5 yaşındayken başlayan Messi, ilk resmi maçına 17 yaşında çıktı.



İşte 23 yaşındaki büyük yetenek Messi'nin henüz 6 yaşındayken top peşinde bugünkü gibi koştuğu görüntüler.