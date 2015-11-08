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Dünya

Adam köpeği ısırdı, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Annesinin köpeğini ısıran David Etzel, alkol tedavisi de görecek

08 Kasım 2015 01:10

Alkollüyken annesine ait Shih Tzu cinsi köpeği ısırarak gözünü kaybetmesine sebep olan David Etzel, "hayvanlara kötü muamelede bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37 yaşındaki adam, alkol tedavisi de görecek.

ABD’de yaşayan David Etzel, sarhoş haldeyken oyun oynarken annesinin köpeği Cujo tarafından ısırıldı. Bunun üzerine sinirlenerek köpeği boynundan kavrayan adam, Cujo’yu kafasından ısırdı. Etzel, çıkarıldığı mahkemede yaptığı hareketin bir köpeğe bir zarar vermedi ancak annesi Michelle Etzel, köpeğinin geçirdiği operasyon sonrasında zedelenen gözünde görme kaybı yaşadığını belirtti. Hakim, Etzel'e, hayvana eziyet çektirdiği gerekçesi ile 1 yıl hapis cezası verdi.

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