Adam kaçırmaya karşı savaşırken kaçırıldı

Kaçırma eylemleriyle mücadele uzmanı Amerikalı Felix Batista, silahlı bir grup tarafından Meksika'da kaçırıldı.



Batista'nın, merkezi Houston'da bulunan ASO Global LLC adlı firma için çalıştığı, Meksika'nın kuzeyindeki Saltillo kentindeki bir restorandan telefonuna cevap vermek için ayrıldığı sırada kaçırıldığı bildirildi.



Şirket yetkilisi, Batista'nın kimler tarafından kaçırıldığına veya fidye talep edilip edilmediğine dair bilgi vermedi. Yetkili, kaçırma eylemiyle ilgili olarak Meksikalı yetkililerin ve FBI'ın bilgilendirildiğini söyledi.



Batista'nın, fidye amacıyla düzenlenen kaçırma eylemlerinde izlenebilecek yolları anlatmak üzere Saltillo'da bulunduğu, şu ana kadar Latin Amerika'da onlarca rehinenin kurtarılmasında arabuluculuk yaptığı da kaydedildi.



Meksika'da her yıl yüzlerce kişi kaçırılıyor.

