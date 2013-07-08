ADAM-DER: Darbenin postallısını da takkelisini de lanetliyoruz

12 Eylül Askeri Darbesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan askerlerin oluşturduğu Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), Mısır'daki askeri darbeye tepki gösterirken, darbe sonrası cumhurbaşkanlığı görevinden alınan Muhammed Mursi'yi de 'firavunlaşmak'la suçladı.



radikal.com.tr'nin haberine göre, ADAM-DER Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi’nin otoriter İslami düzen kurmak için Türkiye’de AKP’nin 10 yılda kat ettiği mesafeyi birkaç ayda kat etmeye çalışmasının, halkın tepkisine yol açtığı ifade edilerek “Sandıktan çıkmış olmak, kamusal alanı hızla İslamileştirme ve firavun düzeni kurma pratiğine meşruiyet kazandırmaz” sözleri yer aldı. Mısır halkının “dindar maskeli diktatörlük girişimine direnişinin haklı ve meşru” olduğu belirtilen açıklamada, Mısır ordusunun halk hareketini frenlemek için darbe yaptığı ifadesi ve şu görüşlere de yer verildi:

“Ordu darbesi gayrimeşru olduğu gibi, firavunlaşmaya yelken açmış Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi için cankurtaran simidi olmuştur. Mursi, halk tarafından alaşağı edilmek üzereyken, ‘seçimle kazandığı iktidarı darbeyle gasp edilmiş mazlum lider’ propagandası yapma olanağına kavuşmuştur. Dost ve dış gözlemci olarak, Mısır’da laik veya dindar maskeli firavunları tasvip etmediğimiz gibi, ordunun yönetimi devralmasını da tasvip etmiyoruz. Darbenin üniformalı ve postallısını da takunyalı ve takkelisini de lanetliyoruz. Bir diktatörlükten diğerine sürüklenmek kardeş Mısır halkının kaderi olmamalıdır.”



'Mursi'nin yenilgisi Türkiye'deki kardeşlerinin de yenilgisidir'



ADAM-DER, Mısır’da Müslüman Kardeşler’in iktidardan düşürülmesini AKP’nin ve Başbakan Erdoğan’ın bölge için model olmaktan çıkması olarak nitelendirdi. Başbakan Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler yönetimindeki Mısır’la ittifak içinde bölgesel liderlik hayallerinin de sona erdiğini savunulan açıklamada, “Mısır’da Müslüman Kardeşler’in yenilgisi Türkiye’deki kardeşlerinin de yenilgisidir aslında. Ülkemizde iktidarı elinde tutan AKP liderliğini Mısır ve Türkiye’deki süreçten ders çıkarmaya, halkı cepheleştirme, kendisine oy vermeyenleri ötekileştirme ve düşmanlaştırma, hayat tarzı dayatma ve benzeri politikalardan vazgeçmeye, farklılıklara saygılı olmaya, her vesileyle yükselen özgürlük ve demokrasi istemlerini yerine getirmeye, küresel sermayenin kucağında daldığı bölgesel liderlik rüyasından uyanmaya çağırıyoruz” denildi.