Adalılar bir yıl önce raum hastalığı gerekçesiyle öldürülen atları anacak

Büyükada’da ruam hastalığına yakalandıkları gerekçesiyle öldürülen atlar anılıyor. Adaların Atları Platformu tarafından düzenlenen anma, atların gömüldüğü arazide yapılacak.

Geçen yıl aralık ayında İstanbul Büyükada’daki faytonlarda kullanılan atlar arasında ruam hastalığı görüldü. Hasta olduğu iddia edilen birçok at öldürüldü. Yıllardır tartışılan faytonların da kaldırılmasını hızlandıran bu olayın çok daha fazla atın hayatına neden olduğunu savunan Adaların Atları Platformu, salgınında öldürülen atlar için gömüldükleri yerde bir anma töreni düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamada, “1 yıl oluyor. 19 Aralık 2019’da Büyükada “ruam” olduğu iddia edilen 81 atın öldürülmesiyle başlayan süreç, 1 yılda atlara sadece felaket getirdi. 1 yılda atlar için iyi olacak hiçbir şey yapılmadı” denildi.

“Acımız ve sevgimizle, 18 Aralık 2020 cuma günü saat 11.30’da Büyükada’da, kaybettiğimiz yüzlerce atın gömülü olduğu yerde olacağız. Mezarsız atları anacağız” ifadeleri kullanılan açıklamada, faytonların kaldırılmasının da atları kurtarmadığı şu sözlerle anlatıldı:

Ruam diye katledilen ve ruam raporları asla açıklanmayan 105 atın ardından, 1 yılda EN AZ 708 AT öldü. Bu 708 at ruamdan ya da faytonda çalışmaktan değil, hapsedilmekten, umursanmamaktan, sevgisizlikten ve veteriner hekimsizlikten öldü. İşte o 708 at, Aya Nikola Ahırlarının arkasına, diğerlerinin bağlı tutulduğu yerin hemen ardına gömüldü.

818 at ve 27 tay Ada dışına sürüldü. Durumları hakkında bilgi yok.

Kalan 100 kadar at hâlâ esir, hâlâ hapis. Hayatları tehlikede.