-ADALI: ''DİNAMO KİEV YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. turundaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım olmadığını söyledi. Kura çekimini Lig TV'ye değerlendiren Serdal Adalı, eşleşmelere katılan tüm ekiplerin iyi takımlar olduğunu kaydederek, ''Son 32'ye kalanlar arasında fark var tabii ama hepsi iyi takımlar. Dinomo Kiev kolay rakip değil ama Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım da değil. İlk önce İstanbul'da oynayacağımız maça, sonra deplasmanda yapacağımız maça bakacağız'' dedi. Serdal Adalı, Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde, 3. turda, Aris-Manchester City eşleşmesinden turu geçecek takımla karşılaşacağının hatırlatılması üzerine ise ''Çocuklar çıkacak, oynayacaklar. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar'' şeklinde konuştu.