T24 LogoT24 Logo
Spor

ADALI: ''DİNAMO KİEV YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL'' İSTANBUL (A.A)

17 Aralık 2010 17:09

-ADALI: ''DİNAMO KİEV YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. turundaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım olmadığını söyledi.  Kura çekimini Lig TV'ye değerlendiren Serdal Adalı, eşleşmelere katılan tüm ekiplerin iyi takımlar olduğunu kaydederek, ''Son 32'ye kalanlar arasında fark var tabii ama hepsi iyi takımlar. Dinomo Kiev kolay rakip değil ama Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım da değil. İlk önce İstanbul'da oynayacağımız maça, sonra deplasmanda yapacağımız maça bakacağız'' dedi.  Serdal Adalı, Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde, 3. turda, Aris-Manchester City eşleşmesinden turu geçecek takımla karşılaşacağının hatırlatılması üzerine ise ''Çocuklar çıkacak, oynayacaklar. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar'' şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24