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Spor

Adalı ve Havutçu'ya ödül İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 03:17

-Adalı ve Havutçu'ya ödül İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Kabataş Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen gecede, futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkanı Serdal Adalı ile Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'ya ''Yılın en iyileri'' ödülü verildi.  Ortaköy Feriye Restorant'ta düzenlenen gecede, ''Yılın En Başarılı Spor Adamı'' seçilen Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdar Adalı'nın ödülünü, Kulüp İkinci Başkanı Metin Keçeli, ''Yılın En Başarılı Teknik Adamı'' ödülüne layık görülen Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun ödülünü ise eşi Neslihan Havutçu aldı. Havutçu'ya ödülünü Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba verdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Metin Keçeli, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, ''Omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızın üç tanesi bize göre haksız bir şekilde aramızda değiller. Serdar Adalı'nın ödülünü emaneten ben alıyorum. İnşallah gelecek yıl bu toplantıda aramızda olacaklar'' diye konuştu. Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu ise eşini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Neslihan Havutçu, eşinin katılanlara hitaben yazdığı, ''Değerli Beşiktaşlılar, anlamı çok büyük olan bu ödülü aranızda almak isterdim. 84 gündür yaşadığım zor günlerin acısının sizlerin verdiği bu ödülle hafiflediğini belirtmek isterim. Layık gördüğünüz bu ödülün bana güç getireceğini, sizlerin dualarıyla bu zor süreci atlatıp daha güçlü bir şekilde aranıza döneceğim günlerin hayalini kuruyorum'' notunu okudu.

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