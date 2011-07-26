-ADALI VE HAVUTÇU'YA KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin, tutuklama kararına yaptıkları itiraz reddedildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Kulübün Protokol ve Futbol A Takım Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş ile futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın'ın avukatlarının, tutukluluğa yaptığı itirazı değerlendirdi. Mahkeme heyeti, oy birliği ile itirazların reddine karar verdi.