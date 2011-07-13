-ADALI VE HAVUTÇU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takım güvenlik müdürü Ahmet Ateş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Ufuk Özerten, futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, ifadelerinin alınması amacıyla savcılık katına çıkarıldı.