-ADALI VE HAVUTÇU EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine, garaj kapısından giriş yapan Beşiktaşlı Serdal Adalı, ''Telefonla çağırdılar ifade vermeye geldim. Beşiktaş bu işten temiz çıkacak'' dedi. Adalı, daha sonra avukatlarıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bulunduğu kata çıktı. Kulübün futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu da, avukatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.