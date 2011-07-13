-ADALI VE HAVUTÇU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderildi. Adalı ve Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, adli işlemlerinin yapılması amacıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.