-ADALI İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Futbolda yürütülen şike soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, ''Beşiktaş Kulübünün şahsım üzerinden yıpratılmasına engel olmak amacıyla, asbaşkanlık ve futbol komitesi başkanlığı görevlerimden istifa ediyorum'' açıklamasını yaptı. Adalı, avukatı Ömer Durak aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında kendisi ve Beşiktaş Kulübü ile ilgili bazı iddiaların gündeme getirildiğini belirterek, ''Soruşturmanın gizliliğine rağmen, medyada 'delil' adı altında yer alan, hiçbir şekilde aslı olmayan ifade ve telefon görüşmelerinin doğruymuş gibi gösterilmesinin hiçbir vicdana sığmayacağını, insan haklarına ve evrensel hukuka son derece aykırı ve kaygı verici olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmak isterim'' ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, açıklamasında şunları kaydetti: ''Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinin başında gelen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, spor kültürümüzde 'Beşiktaşlılık duruşu' diye bilinen özellikleri, ortak değerlerimizi oluşturur. Beşiktaşlılar, 'Beşiktaşlılık duruşuyla' bağdaşmayacak tek bir hareketimin veya düşüncemin asla olmadığını, hakkımdaki iddialarla ilgili olarak ileri sürülen ithamların gerçeği yansıtmadığını ve isnat edilen ifade ve konuşmaların gerçekte var olmadığını iyi bilmeliler. Bulunduğum şartlarda takip edebildiğim kadarıyla, yapmadığım görüşmeler, asla içinde olmadığım diyaloglar, sanki gerçekmiş gibi medyada yer almaktadır. Tüm bu gerçek dışı haberleri görmenin derin üzüntüsüyle belirtiyorum ki, sözü edilen diyalogların içerisinde olmadım. Bundan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın, hiçbir Beşiktaşlı bu gerçek dışı haberler yüzünden başını eğmesin. Soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle ve bu karara saygı duyarak, akla ve vicdana sığmayan bu gerçek dışı haberlerin yalan olduğunu gösterecek belge ve bilgileri sunamıyorum. Ancak, yüce yargı soruşturmadaki gizlilik kararını kaldırdığında, yani günü geldiğinde tek tek bu yalanlar ortaya çıkacak, bu yalanları yaratanlar ömür boyu bunun vebalini taşırken, kulübüm ve şahsım bu süreci aklanarak ve daha da güçlenerek tamamlayacaktır. Bu güne kadar sadece Beşiktaşımızın başarısı için çalıştım ve bundan sonra da nerede ve hangi şartlarda olursam olayım öncelik Beşiktaşım olacaktır. Söz konusu gerçek dışı haberler bana, aileme, şerefime ve itibarıma zarar verdiği kadar, bulunduğum görevler ve temsil ettiğim büyük camia nedeniyle Beşiktaşıma da büyük zarar vermektedir. Tüm gelişmeler ışığında, tarihi boyunca her zaman duruşu ve değerleriyle Türk sporuna örnek teşkil etmiş Beşiktaş Jimnastik Kulübünün şahsım üzerinden yıpratılmasına engel olmak amacıyla, asbaşkanlık ve futbol komitesi başkanlığı görevlerimden istifa ediyorum.''