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Spor

ADALI İLE HAVUTÇU METRİS CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 10:46

-ADALI İLE HAVUTÇU METRİS CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklanmalarının ardından Metris Cezaevine gönderildi.  Soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, Futbol Takımı Teknik dİrektörü Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takım Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş ve futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alı'nın Metris Cezaevine sevkleri yapıldı. Adliyenin yemekhane kapısından polis aracına bindirilerek güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilen tutuklulara, adliye önünde bekleyen bir grup şike olaylarına karıştıkları gerekçesiyle bağırarak tepki gösterdi.  Grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtıldı.

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