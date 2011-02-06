-ADALI: DÜŞMAN MUAMELESİ GÖRÜYORUZ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı, ''Büyük fedakarlıklarla futbola katkı vermeye çalışan bizler sezon başından beri hakemler tarafından deyim yerindeyse düşman muamelesi görüyoruz'' diye konuştu. Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile dün yaptığı maçta yaşanan hakem kararlarının yankıları bugün de sürdü. Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı ve futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısıyla hakem hataları konusunda tepkilerini gösterdi. Basın toplantısında ilk sözü olan Serdal Adalı, ''Hem sezon başında, hem de devre arasında yaptığımız transferlerle Türk futboluna ulusal ve uluslararası boyutta katkı sağladığımızı sanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde Beşiktaşımızın ve dolayısıyla ülkemizin ismi futbolun konuşulduğu tüm coğrafyalarda artık daha büyük dikkatle takip edilmekte. Büyük fedakarlıklarla futbola katkı vermeye çalışan bizler sezon başından beri hakemler tarafından deyim yerindeyse düşman muamelesi görüyoruz'' diye konuştu. Sezonun ilk yarısında yaşadıkları sakatlıkların yanı sıra, birçok oyuncularının da sert futboldan dolayı sakatlandığına dikkati çeken siyah-beyazlı takımın yöneticisi, ''Canımız yandığında medya önünde yaptığımız açıklamaların futbolun marka değerine zarar verdiğine inanmıyoruz. Ancak Türk futbolunu idare edenler tarafından ifade edilen marka değeri maalesef yine kendileri tarafından beceriksizce zarar verilmekte'' dedi. -''YILDIZ OYUNCULARIMIZIN YAŞADIKLARI SERTLİĞE...''- Serdal Adalı, Trabzonspor maçıyla başlayan operasyonun ikinci yarıda da devam ettiğini savundu. Fedakarlıklarla ortaya koydukları emeklerinin masa başı oyunlarla alt edildiğini öne süren Adalı, şöyle konuştu: ''Birileri iyi takım yapıp, iyi futbol oynamakla bu işlerin olmayacağını anlatmak istiyorsa, tarihi yanılgı içindeler. İlerde de bunu görecekler. Takımdaki yıldız oyuncularımızın yaşadıkları sertliğe dikkat çekmemize rağmen hakemler futbol dışı anlamsız sertliğe prim tanıyarak rakiplere cesaret vermekteler. Kimseden yardım ya da ayrıcalık istemiyoruz. Futbolcularımıza basit kartları acımasızca çıkaran hakemlerin en azından hak edilen kartları rakip oyunculara da cesurca göstermelerini bekliyoruz.'' Adalı, Teknik direktörleri Bernd Schuster'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında tribüne gönderilmesine tepki göstererek, ''Hakemlere ağzına geleni ana dilinde, Türkçe ifade eden rakip takım yetkililerini duymayan ya da anlamayan yetkililerin aynı hoşgörüyü bize de göstermelerini rica ediyoruz. Pozisyon gereği itiraz eden oyuncularımıza kart göstermek için hazır bekleyen hakemlerin aynı kartları adeta kendilerini döven oyunculara da göstermesini istiyoruz'' diye konuştu. -''GOLÜ GÖRMEYENLERİN YAPACAĞI İŞ HAKEMLİĞİ BIRAKMAK''- Kardemir Karabükspor maçında içeri giren topu görmeyen hakemleri eleştiren Adalı, ''Türkiye'nin çizgiyi geçen topu gördüğü pozisyonu sahadaki 4 hakemin de aynı şekilde görmesini bekliyoruz. Görmüyorlarsa yapacakları şey hakemliği bırakmaları'' ifadesini kullandı. Serdar Adalı, yaptıkları yıldız transferlerinden sonra futbolun konuşulduğu birçok yerde Beşiktaş'ın takip edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İyi şeylerle bahsedilmeyi hak eden ülkemizi bu tip olaylarla rezil etmeye kimsenin hakkı yok. 80 milyonluk bir ülkede halen bir elin parmaklarını geçmeyen hakemlerle uluslararası alanda yer alıyoruz. Niye bu sayıda kalındığını da Oğuz Sarvan'a sormak istiyorum. Biz Beşiktaşız, ayrıcalık istemiyoruz. Nasılki geçmişte şerefli ikinciliklerimizle övündüysek yine övünürüz. Türk futbolunu bu hale getirenler bundan sonra neyle övünecekler, merak ediyoruz. Sabrımız yavaş yavaş taşmaya başladı. Beşiktaşlılık duruşumuz kurumlara ve kurullara müdahale etmeyi uygun görmez. Doğru da bulmuyoruz. Ama biliyoruz ki o kurumlarda yer alan Beşiktaşlılar camianın haklarını savunmak için her şeyi yaparlar. Yapamıyorlarsa istifa etmelerini bekliyoruz.'' -AZİZ YILDIRIM'A ELEŞTİRİ- Serdal Adalı, basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı da eleştirdi. Aziz Yıldırım'ın hakem odasını bastığı yönünde çıkan haberlere değinen Adalı, ''Devre arasında bir neden yokken 'Hakem hataları olmazsa şampiyon oluruz' diyen ve devre arasında hakem odasını basmayı adet haline getiren kişi ve kişiler maalesef medya tarafından takdir görüyor ve övülüyor. Türk futbolundaki yerini bilen Beşiktaşlılar olarak Türk futbolunu kimler yönetiyor merak ediyoruz. Türk futbolu nereye gidiyor?'' dedi. -FENERBAHÇE DERBİSİNE DİKKAT ÇEKTİ- Bursaspor ile yapılan maçta saha dışındaki olaylardan dolayı ceza aldıklarını anımsatan Adalı, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile oynayacakları maçta saha dışında yaşanabilecek olası olaylardan sorumlu olmadıklarını söyledi. Adalı, rakipleriyle iki hafta sonra karşı karşıya geleceklerini belirterek Adalı, şöyle konuştu: ''2 hafta sonra oynanacak derbi maçında hakemlerin bu taraflı tutumları devam ederse ne yapacağız? Arzu etmediğimiz olayların nedeni maalesef hakemler olacaktır. Taraftarlarımız tezahüratlarıyla hakem kararlarını kibarca uyaran, futbolu bilen bir kitledir. Görüyoruz ki dünkü hakemlerle ilgili tezahüratlarla Türk futbolunun geleceği ile ilgili kaygılarda fazlasıyla haklılar. Stadımız dışında olan olaylardan dolayı 2 maçımızı İstanbul dışında oynamak zorunda kaldık. Bundan sonra stat dışındaki olaylardan mesul değiliz.'' İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında görev alan hakem Fırat Aydınus'un hep Beşiktaşlı olarak bilindiğini hatırlatan Adalı, ''Fırat Aydınus artık Beşiktaşlı olmadığını ispat etmiştir. Ya da Beşiktaşlı olmadığını ispat etme mecburiyetinde bırakılmıştır'' dedi. -MHK'NİN BAŞINA YABANCI TALEBİ- Adalı, birkaç kulüp dışında bütün kulüplerin hakem hatalarından şikayetçi olduğunu iddia ederek, ''Zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem konusunu hiçbir zaman onaylamadık. Ama böyle giderse hakem kurulunun başına yabancı birinin getirilmesini uygun bulabiliriz'' ifadesini kullandı. Hakem hatalarının devam etmesi halinde kendilerinin de mi hakem odası basacakları yönündeki soruyu da Serdal Adalı, ''Biz Beşiktaş olarak hiçbir zaman böyle bir şeyi onaylamıyoruz. Soyunma odası da basılacaksa onun da alasını yaparız. En iyisiyiz'' diye konuştu. Beşiktaş maçlarını yöneten hakemlerden sadece bir ikisinin iyi yönetim gösterdiğini anlatan Adalı, ''Bunların haricindekiler yıldızlarla dolu Beşiktaş'ın maçlarında baskıyı kaldıramıyorlar'' dedi. UEFA ve FIFA'nın kale içine kamera koyarak pozisyonları değerlendirme yönünde düşünceleri olduğunun hatırlatılması üzerine siyah-beyazlı yönetici, ''Kartal göz de, şahin göz de koysanız hakemler maçımıza şartlanmış olarak çıkıyorlarsa bu pozisyonu değerlendirmenin imkanı yok. Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ismini gördüğüm de endişelenmedim. Ama gördük ki şartlanarak maçın berabere bitmesi için yönetim gösterdi'' diye konuştu. -''EN SERT TEPKİYİ SORUMLULARI GÖRECEK''- Asbaşkan Serdal Adalı, Beşiktaşlılık duruşu adına hiçbir zaman terbiyelerini bozmadıklarını, ancak bundan sonra en sert tepkiyi sorumluların göreceğini söyledi. Beşiktaş'ın Avrupa'da ve ligde düzgün gitmeye başladığı anda gizli bir gücün kendileriyle uğraşmaya başladığını iddia eden Adalı, şöyle konuştu: ''1.5 senelik yöneticilik hayatımda hiçbir federasyon yöneticisi stadımıza gelip de maç izlemedi. Bazen federasyondan bir yetkili bile gelmiyor. Buna anlam veremiyoruz. Umudumuz çok azaldı. Beşiktaş'ın maçları sadece Türkiye'de izlenmiyor. En son kupa maçımızı Arap kanalları verdi. Ancak buralarda hakem kararları konuşulmaya başlandı. Maçlarımızı izleyenlere de rezil oluyoruz. 'Güzel futbol oynanıyor, ama hakem hataları da var' deniliyor. Beşiktaş'a karşı yapılan hareket karşılıksız kalmayacak. Bunu herkes bilsin.'' Futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da içeri giren topu gol olarak değerlendirmeyen hakemin o işi yapmaması gerektiğini söyledi. Zülfikaroğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları maçlarda hakem hataları konusunda sıkıntılarının bulunmadığını anlatarak, ''Bu maçlarda verilmesi gereken kartlar ve penaltılar verildi. Ayrıca şikayetimiz sadece hakem hataları değil. Maç programında da sıkıntılarımız var. Beşiktaş'a karşı yürütülen bir olay var. Beşiktaş'a karşı bir politika görüyoruz. Eskiden beri Beşiktaş'a karşı kararlar çok kolay uygulanıyor. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonraki 2 günde ceza kararı çıkıyor. Ancak Galatasaray ile Fenerbahçe altyapı takımları arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili karar 25 günde çıkıyor'' diye konuştu.