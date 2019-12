Adalı: Bizi neden sattın İbrahim!

T24- Şike soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın'ın itirafları yüzünden tutuklanan Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Serdal Adalı, Metris'teki karşılaşmalarında ateş püskürdü.







Akşam gazetesinin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un golcüsü İbrahim Akın, kupa finali dahil isminin karıştığı tüm olayları savcıya anlatmış ve itirafçı olmuştu. Yasa gereği etkin pişmanlıktan yararlanması beklenen İbrahim Akın, bu itiraflar nedeniyle ilk duruşmanın ardından cezasındaki indirim nedeniyle serbest kalabilecek. Ancak İbrahim Akın'ın, savcıya verdiği ifadeyi daha sonra değiştireceği de öne sürülmüştü.





At, araba ve para iddiası





Sonrakiİ süreç nasıl olur bilinmez ancak İbrahim Akın'ın o itirafları Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Serdal Adalı'nın hapse girmesinde önemli bir etken oldu. İbrahim Akın'a kupa maçında kötü oynaması karşılığında at, araba ve bir de transfer sözü verdiği iddia edilen Futbol Komitesi Başkanı Adalı, önceki gün Metris'te İbrahim Akın'a çıkıştı.





Zor zakinleştirdiler





Hapishaneyiİ inleten bir ses tonuyla İbrahim Akın'a isyan eden Adalı, 'Neden sattın bizi İbrahim' diye çıkıştı. Adalı'nın bu çıkışına karşılık İbrahim Akın gayet sakin bir şekilde, 'Ben doğruları anlattım ağabey' karşılığını verdi. İkilinin tartışmalarını bitiren ise araya giren Tayfur Havutçu oldu. Havutçu'nun müdahalesiyle ortam yumuşarken, Adalı'nın çok öfkeli olması dikkat çekti.





Yeni koğuş hazırlanıyor





Şike soruşturması kapsamında tutuklamaların olma ihtimaline karşı T2 cezaevinde yeni koğuş hazırlandığı öğrenildi. Cezaevi yönetimi, şike soruşturmasında tutuklanan kişilerle normal tutukluların bir arada olmasının sakıncalı bulduğu için bu uygulamayı yapıyor.





Fenerlilere aynı koğuşta kalmam





Metris Cezaevi'nde F.Bahçe-Beşiktaş gerginliği. İddialara göre Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Serdal Adalı, cezaevi yönetimine Fenerbahçeli yöneticilerle aynı koğuşta kalmak istemediklerini söyledi. Cezaeviİ yönetimi de yönetici Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş ile futbolcular İbrahim ile İskender'i ayrı bir koğuşa koydu. Beşiktaşlılar A-13 koğuşunda kalırken F.Bahçeliler de A-17'de yatıyor.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise önceki geceyi de T1'de sabahlayarak geçirdi. Yıldırım'ın kızları Hande Gamgam ve Gülşah Gordi ile görüştükten sonra tansiyon yükseldi. Koğuşuna konulması bekenen Yıldırım, doktor kontrolünde tutulması için geceyi de revirde geçirdi. Yıldırım'ın şeker ve tansiyonu normale girerse bugün koğuşa gönderilecek. Aziz Yıldırım daha önce de hastalanmış ve revirde sabahlamıştı.





Sütten çıkmış ak kaşıklar





Metris'e yapılan ziyaretin ardından konuşan Beşiktaşlı yönetici Engin Baltacı, 'Serdal Adalı Beşiktaşlılık duruşu sergileyip istifa etti. Kendisini tebrik ettim, kararına saygı duydum. Arkadaşlarımız sütten çıkmış ak kaşık gibiler. Ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yapan yöneticiler, temiz elbise ve ayakkabı getirdiklerini de bildirdiler. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. İkinci Başkan Metin Keçeli ve bazı yöneticilerin ziyaret ettiği Adalı'ya pazartesi günü de Başkan Yıldırım Demirören bir ziyaret gerçekleştirecek. Savcılık'tan özel izin alan Başkan Demirören'in Adalı ve Havutçu'yla bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunu da görüşmesi bekleniyor. (Akşam)





İfade vermeden gitti





Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, taburcu edildi. Tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kroner yoğun bakım servisinden taburcu edilen Şakar, avukatı ve yakınları tarafından karşılandı. Hakkındaki gözaltı süresi dolduğu için bu yöndeki kararın ortadan kalktığı belirtilen Şakar, özel bir araçla hastanenin arka kapısından çıkarak ayrıldı. Şakar gerekli görülürse daha sonra ifadeye çağrılacak.





Koşmadan popüler oldu





Beşiktaş Asbaşkanlığı görevinden dün istifa eden Serdal Adalı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından sözleşmesi feshedilen İbrahim Akın'a verdiği öne sürülen at merak konusu oldu... 121 atı bulunan Adalı'nın İbrahim Akın'a verdiği iddia edilen atın 'kim olduğuna' gelirsek... Atın adı Sedo One... Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarına göre 2 yaşında bir İngiliz tayı olan Sedo One'ın fiyatı 300 bin TL. Babası Tobougg... Annesi ise Saada One... Sedo yine TJK kayıtlarına göre yarış koşmamış... Yani daha koşmadan bu kadar 'popüler' oldu.





Fotofinişle kaybetti





Adana'nın tanınmış ailelerinden biri olan Adalılar, at yarışı dünyasının da duayenlerinden. Babası Hasan Adalı'nın bir vasiyeti at yarışı sevdasını özetliyor: 2006 Gazi Koşusu'nda Hızelbeyi ile Adalı ailesinin sahibi olduğu Ertül Cankılıç jokeyliğindeki Annosh, birlikte fotofinişe giriyor. Annosh'un kazandığını zanneden Adalı ailesinin fertleri Veliefendi'nin tribünlerinde sevinç gözyaşı dökyor. Ama sonuçlar açıklandığında, Hızelbeyi'nin Gazi'yi kazandığı anons edilince. Adalı ailesinin gözyaşları bu sefer üzüntüden dökülüyor. Sebebini ise jokey Ertül Cankılıç şöyle anlatıyor: 'Hasan Adalı'yı yarış öncesi Adana'da hasta yatağında ziyaret etmiştik. Bize 'Ben öleceğim ama mezarıma Gazi Kupası getirin' vasiyeti etti. Sonra da vefat etti.'