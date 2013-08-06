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'Adaletin kestiği parmak acımaz'

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ergenkon davasının kararını 'Adaletin kestiği parmak acımaz' sözleriyle değerlendirdi.

06 Ağustos 2013 13:02

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ergenekon davası kararlarına ilişkin, "Hakkın hakim olması, adaletin hakim olması Türkiye'nin şerefidir. Yargı Türkiye'deki en önemli meselelerden bir tanesidir. Önümüzdeki zaman içerisinde bu çok konuşulacak" dedi.
 
Demirel, 2 gün önce dinlenmek ve eşi Nazmiye Demirel'in kabrini ziyaret etmek için geldiği Isparta'dan ayrılmak üzere Süleyman Demirel Havalimanı'na geldi.
Burada, gazetecilere Ergenekon davası kararlarına ilişkin açıklamalar yapan Demirel, çok konuşulacak şey bulunduğunu ancak konuyu ayak üstü konuşmanın doğru olmadığını söyledi. 
Verilen mahkumiyet cezalarına ilişkin hak arama yollarının sonuna kadar açık olacağını belirten Demirel, şöyle konuştu:
 
"Hakkın hakim olması, adaletin hakim olması Türkiye'nin şerefidir. Yargı Türkiye'deki en önemli meselelerden bir tanesidir. Önümüzdeki zaman içerisinde bu çok konuşulacak. Türkiye'de suçsuz yere kimse cezaya çarptırılmamalıdır. 'Suçum ne' diyenler var. 'Suçun şudur, suçludur, delileri de budur' deyince yargı işlemelidir. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel şeyler olur da herkes Türkiye'nin yaşanabilir bir ülke olduğuna kanaat getirir."
 
Adaletin aldığı kararlarla ilgili 'Adaletin kestiği parmak acımaz' şeklinde bir söz bulunduğunu dile getiren Demirel, kararlara ilişkin hak arama yolunun açık olduğunu kaydetti.
 

'Haberal haksızlığa uğradı'

 
Demirel, bir gazetecinin, "Mehmet Haberal'ın tahliye kararını sevinçle mi karşıladınız" sorusunu, "Ben iyi şeyleri hep sevinçle karşılarım. Haberal, büyük bir haksızlığa uğramıştır" şeklinde cevapladı. Demirel, daha sonra özel uçakla İzmir'e gitti.

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